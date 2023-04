Ilary Blasi, la strana frase su Totti: "Può entrare quando vuole"

24 aprile 2023 a

Nuovo tapiro per Ilary Blasi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata raggiunta da Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la Notizia ha omaggiato la Blasi dopo la gaffe sui "normodotati" della prima puntata del reality. "A me i normodotati non piacciono", aveva detto nella prima puntata. Da qui la scelta di Staffelli di consegnarle un tapiro "normale". "Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?", ha replicato la conduttrice prima di soffermarsi sui rapporti con Francesco Totti e, soprattutto, con il suo attuale compagno, Bastian Muller.

Staffelli, infatti, le ha chiesto se ha davvero cambiato la serratura della villa all'Eur per non far entrare il fu capitano della Roma. Niente di più falso. "Francesco può entrare quando vuole", ha precisato l'ex moglie, "la casa è sempre aperta". Poi si è parlato del nuovo compagno, l'imprenditore tedesco. "In che lingua comunicate?", è stata la domanda dell'inviato del tg satirico.

E Ilary ha ammesso di non saper parlare il tedesco, ma è in grado di parlare un inglese "maccheronico". Insomma, Staffelli è riuscito a strapparle qualche confessione sulla sua "nuova" vita, dopo che a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin, aveva evitato di aggiornare i tanti fan.