Michelle Hunziker, "ci penso io a te": la foto che commuove l'Italia

21 aprile 2023 a

Michelle Hunziker insieme alla figlia Aurora e al nipotino Cesare: i tre hanno trascorso la giornata insieme, come si è visto nelle storie Instagram della conduttrice e dell'influencer. Quest'ultima, infatti, ha pubblicato una storia in ascensore scrivendo: "Oggi si va dalla nonna". Una volta arrivata a casa di mamma Michelle, la Ramazzotti ha ricevuto una calorosa accoglienza anche dai cagnolini Lilly, Leone e Odino.

Pure Michelle, nelle sue ultime storie, ha fatto sapere di essere finalmente in compagnia del suo nipotino. In particolare, ha postato una foto con la culla del bambino e ha scritto: "Ora la mamma riposa, ci penso io a te frugolino", aggiungendo poi un cuoricino rosso. Nella storia successiva, Michelle è sdraiata sul divano con il cagnolino Odino e dice: "Lo senti questo? È rumore bianco perché in casa c'è il nostro bebè e infatti devi fare silenzio". Nell'immagine successiva si vede che anche il cagnolino si è addormentato e Michelle scrive: "Qui ormai dormono tutti".

La conduttrice svizzera, nipotino a parte, è sempre molto attiva sui social. Alcune delle immagini e dei video che posta, per esempio, riguardano il suo lavoro in televisione - in questo momento conduce Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti -, i suoi duri allenamenti oppure i momenti in famiglia.