Bruno Vespa fa impazzire la sinistra: chi porta in studio il 25 Aprile

25 aprile 2023 a

a

a

Un ospite d'eccezione nello studio di Bruno Vespa nel giorno della Liberazione. Si tratta del presidente del Senato Ignazio La Russa, che sarà intervistato dal giornalista durante la striscia di approfondimento post-Tg, Cinque minuti. Oggi, tra l'altro, l'agenda del presidente del Senato è stata piena di impegni per via delle celebrazioni del 25 aprile.

"La Resistenza non è una vittoria comunista". Vespa e il 25 Aprile: cosa nasconde la sinistra

Il presidente di Palazzo Madama, dopo aver reso omaggio all'Altare della Patria insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è andato a Praga per la Riunione dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea. Poi la visita, con deposizione di una corona di fiori, al Monumento di Jan Palach. Infine la visita al campo di concentramento di Theresienstadt.

Nel suo intervento a Praga, La Russa ha definito l'Olocausto come "la più grande atrocità del secolo appena passato". Mentre sul suo omaggio di questa mattina a Roma, ha sottolineato: "Ho solennemente testimoniato l'impegno e il sacrificio per la libertà e l'indipendenza così come il valore assoluto della Resistenza nel superare la dittatura e nel ridare all'Italia la democrazia". Infine ha citato Liliana Segre: "In ultimo, faccio mie le parole che la senatrice pronunciò al Parlamento europeo il Giorno della Memoria: 'C'era una bambina a Terezin, di cui non ricordo il nome, che disegnò una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati'".