Lerner: "Destra malata". E la Sardone lo zittisce: "Tristi comunisti"

Gad Lerner e Silvia Sardone si sono scontrati da Bianca Berlinguer, a Cartabianca nella puntata del 25 aprile, sul tema fascismo-antifascismo: "La parola fascismo dà un fastidio terribile alla destra, non adoperiamola più. Non siete fascisti, punto e chiuso", attacca il giornalista. "Ma oggi quando parliamo di Soros usuraio, sostituzione etnica, blocco navale, quando prendono in giro i partigiani con 'parmigiano portami via', ricordando gli slogan dell'anticamera del governo degli esponenti che ora si dichiarano antifascisti, siete malati di quel nazionalismo suprematista, lo dico all'onorevole Sardone, che in Erdogan, in Putin e in Orban si manifesta esattamente con questo linguaggio. Quindi non parliamo più di fascismo ma di quella malattia".

La leghista Sardone a quel punto si infuria: "Siete solo dei poveri tristi comunisti, che non siete neanche in grado di dire che il comunismo è un male e Stalin è stato un male. Siete tristi e falsi. Per me il comunismo rappresenta il male assoluto". La Berlinguer interrompe lo scontro tra Gad Lerner e la Sardone: "Onorevole Sardone, così non si capisce niente".