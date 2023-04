Vauro, vergogna a Dritto e Rovescio: "Sei anticomunista?", lui risponde così

28 aprile 2023 a

Fascismo e anti-fascismo sono i due temi che infiammano il dibattito da Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 27 aprile. Maurizio Gasparri quindi si rivolge a Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, e a Vauro Senesi: "A me va benissimo l'antifascismo, ma voi siete pronti a dire che siete anti comunisti? È facile dirlo". Quindi risponde Vauro: "Non solo ti deluderò nella risposta, non solo ti dirò che non sono anticomunista, ma ti dirò che sono orgogliosamente comunista". "E ti dico anche perché, tu, non ricordo se sei deputato o senatore, hai giurato sulla Costituzione della Repubblica italiana...", continua il vignettista. E il senatore di Forza Italia precisa: "E io la rispetto la Costituzione".

@gasparripdl a #Drittoerovescio pic.twitter.com/n2HdvfQWBZ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 27, 2023

"Bene, ecco la Costituzione italiana, come tu saprai meglio di me, porta tre firme: De Nicola, al tempo presidente della Repubblica, Alcide De Gasperi, al tempo presidente del Consiglio, e Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea costituente", che era "comunista", sottolinea ancora il vignettista. Che conclude così la sua "lezioncina": "La Costituzione italiana si chiama costituzione mista perché è stata fatta dalle componenti che hanno fatto la Resistenza".