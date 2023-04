Amici, finale rovinato: "Ecco chi fanno fuori". Chi tradisce la De Filippi

Roberto Tortora 28 aprile 2023 a

a

a

Il Serale di Amici di Maria De Filippi galoppa a grandi falcate verso la finale e, come sempre, Amici News e Superguidatv hanno già fornito anticipazioni sulla puntata di sabato 29 aprile, in onda come sempre su Canale 5. I TodArisa hanno vinto ben due manche, mentre i CuccaLo hanno perso per tutta la puntata. Andando nel dettaglio, al ballottaggio sono finiti Maddalena, Cricca e Aaron, ma la ballerina è stata salvata per prima. A rischio eliminazione dunque ci sono i due cantanti. Guest star della puntata saranno Emma Marrone, che il salotto di Amici lo conosce benissimo, ed il comico Enrico Brignano.

Al guanto di sfida non è mancata la solita litigata tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Si parte con il guanto tra Isobel e Maddalena sull’interpretazione: vince la prima. Si sono sfidate, poi, sempre Isobel e Angelina, con la vittoria di quest’ultima, mentre Aaron ha vinto il confronto con Cricca, primo eliminato provvisorio. Lo seguirà proprio Aaron insieme a Maddalena. Momento semi-serio con i giudici del Serale che si sono sfidati ballando con dei libri in testa. Ha vinto Cristiano Malgioglio. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno vinto il guanto di sfida dei professori.

Processo per omicidio, Maria De Filippi chiamata a testimoniare: un caso clamoroso

Merito del voto di Malgioglio e di Michele Bravi. Non sono mancati, però, altri momenti di tensione: Isobel si è fatta male al braccio ed è dovuta uscire dallo studio per farsi visitare dal fisioterapista. Malgioglio ha punzecchiato la Celentano anche in questa puntata per difendere Maddalena. Sempre Cristiano ha poi invitato Wax a non prendersela per i giudizi dei giornalisti. Maria De Filippi, infine, ha smentito i gossip tra Wax e Angelina perché sono solo amici. Chi arriverà fino in fondo e conquisterà il trono di Amici 2023?