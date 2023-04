Maria De Filippi brutale: "Evita di farlo", chi stronca nel suo studio

27 aprile 2023 a

Nessuno spazio per voci, allusioni e malizie senza fondamento riversate sui social network: è questa la dura legge di Maria De Filippi a Uomini e Donne, il programma che conduce su Canale 5.

E così, ecco che la conduttrice ha voluto smentire delle presunte rivelazioni su Armando Incarnato di due ex dame, Veronica Ursida e Pamela Barretta. Entrambe infatti sui social hanno accusato il cavaliere napoletano. La Barretta ha addirittura invitato il pubblico a contattare la redazione di Uomini e Donne per chiedere di far fuori Incarnato dal programma.

Al centro delle accuse delle due il fatto che Armando Incarnato avrebbe fatto un provino per Temptation Island. Il caso ha tenuto a lungo banco in studio, con Gianni Sperti che osservava: "Sembra tutto un complotto per far fuori Armando. Ma questa è una padrona di casa". Dunque, dopo altri dibattiti, ecco che a dire la sua, rivolgendosi direttamente ad Incarnato, è stata proprio Maria De Filippi: "Armando... parlandone fai il gioco di queste persone. Dai spazio a questo ed io eviterei di farlo", ha tagliato corto. Il messaggio è chiarissimo: sia ad Incarnato (meglio non parlarne), sia e soprattutto a Pamela e Barretta. A cui la De Filippi, evidentemente, non crede: stroncate direttamente dallo studio che un tempo animavano.