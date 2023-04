"Elly Schlein? Per quelli come Libero...": Stefano Feltri, la gaffe che gela la Gruber

28 aprile 2023 a

a

a

Elly Schlein e l'armocromia? "Un gol a porta vuota per chi la vuole criticare". Stefano Feltri, ex direttore di Domani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 affronta il tema dell'intervista della segretaria del Pd a Vogue, in cui la pasionaria di sinistra ammette di pagare una personal shopper che ne cura stile, abbigliamento e acquisti.

Ecco la "personal shopper" da 300 euro l'ora della Schlein: foto pazzesche | Guarda

"Il sottotesto - spiega Feltri salendo in cattedra - è che se sei un leader di centrosinistra devi fingerti povero o vestirti male per compiacere i suoi elettori... Pensate se avesse detto: dedico molte ore del mio giorno a scegliermi gli abbinamenti. Avrebbero tutti detto: ma fai la segretaria del Pd. Dice pago una persona per risolvermi il problema e la criticano lo stesso".





"Per Libero un gol a porta vuota": guarda il video di Stefano Feltri a Otto e mezzo

Elly Schlein? Anche la sua fidanzata... clamoroso: la foto che la incastra | Guarda

"Credo che le reazioni a quella intervista dicano più di noi che della Schlein. Tutti i leader politici, a quel livello, si rivolgono a professionisti che ne curano l'immagine. Ma è evidente che giornali come Libero, se parla di vestiti è perché è una donna, se non ne parla è perché è sciatta. In quel senso è un gol a porta vuota perché loro giocano quel gioco lì". Protesta Brunella Bolloli, giornalista di Libero in collegamento da Milano: "Non ne ha parlato solo Libero però...". "No no, Libero e chi per voi - aggiusta il tiro Feltri, con un po' di spocchia -. Era una sineddoche, per stare con le parole difficili. La parte per il tutto". Non male, come gaffe, visto che proprio la Gruber ha imbastito una intera puntata per parlare di questo fatto: dall'alto della sua cattedra, Stefano Feltri se ne sarà reso conto?