Rita Dalla Chiesa mette la Rai nel mirino: poltronissima, l'ultima nomina

Ufficializzata la commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Con una comunicazione ufficiale all'Assemblea, il presidente di turno della Camera, Fabio Rampelli, ha elencato i nomi dei senatori e dei deputati. Tra questi spuntano Rita Dalla Chiesa, Nicola Zingaretti e Maurizio Gasparri. I tre sono però solo una parte dei 42 membri appena nominati. Per la Camera infatti spuntano Ouidad Bakkali (Pd), Ingrid Bisa (Lega), Maria Elena Boschi (Az-Iv), Angelo Bonelli (Avs), Stefano Candiani (Lega), Gianluca Caramanna (Fdi), Dario Carotenuto (M5S), Francesco Filini (Fdi), Stefano Graziano (Pd), Sara Kelany (Fdi), Maurizio Lupi (Nm), Elena Maccanti (Lega), Augusta Montaruli (Fdi), Anna Laura Orrico (M5S), Andrea Orsini (Fi), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luca Sbardella (Fdi), Dieter Steger (Misto).

Altrettante le figure al Senato, dove spuntano Giorgio Maria Bergesio (Lega), Giovanni Berrino (Fdi), Dolores Bevilacqua (M5S), Michaela Biancofiore (Cdi-Nm), Giuseppe De Cristofaro (Avs), Barbara Floridia (M5S), Annamaria Furlan (Pd), Mariastella Gelmini (Az-Iv), Marco Lisei (Fdi), Paolo Marcheschi (Fdi), Ester Mieli (Fdi), Clotilde Minasi (Lega), Elena Murelli (Lega), Dafne Musolino (Aut), Gaetano Nastri (Fdi), Antonio Nicita (Pd), Roberto Rosso (Fi), Giovanni Satta (Fdi), Raffaele Speranzon (Fdi) e Francesco Verducci (Pd).

Come di consueto, la presidenza spetta all'opposizione che ancora una quadra non l'ha trovata. Nonostante le trattative stiano proseguendo, ad avere la meglio potrebbe essere l'accordo che vede il Movimento 5 Stelle in testa. I grillini puntano su Riccardo Ricciardi, ma c'è chi fa barricate considerandolo un nome divisivo. Per questo la seconda opzione vede in pole la Boschi. E i nodi potrebbero venire al pettine già settimana prossima.