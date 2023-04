Elsa Fornero demolita in diretta tv: "Tu lo sai bene...", frase da ko tecnico

Claudio Brigliadori 30 aprile 2023 a

Gli esodati colpiscono ancora. A distanza di oltre 10 anni, Elsa Fornero è ancora la ministra del Welfare che ha fatto piangere migliaia di italiani con quella che un impietoso Giorgio Cremaschi ha definito «la peggiore riforma delle pensioni d’Europa». Quello che forse la professoressa non si aspettava, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, era di essere letteralmente accerchiata. Da un lato il sindacalista rosso, dall’altro il sociologo Domenico De Masi, dall’altro ancora una lavoratrice semplicemente, si fa per dire, inferocita.

La Fornero, in collegamento, attacca il solo Cremaschi: «O è disonesto o proprio non capisce». È l’inizio dell'inferno, il suo. «È grave incitare sempre alla ribellione, perché con la ribellione i problemi non si risolvono. I problemi si risolvono possibilmente con il dialogo e con l’onestà intellettuale», incalza l’ex ministra, con Cremaschi che inizia a urlare: «Ma sì ma andiamo, disonesta sarà lei. Anzi, ingiusta, ha fatto la peggior riforma delle pensioni d'Europa».

Anche De Masi si scalda: «I lavoratori sono andati avanti sempre con la lotta, Elsa tu lo sai bene». E quando la Fornero ribadisce le sue accuse a Cremaschi, una lavoratrice chiamata a testimoniare sulle «paghe da fame» vera sciagura d’Italia perde il controllo: «I cittadini stanno scendendo perché ne hanno piene le p***e. La gente vuole bloccare l'Italia, ma cosa aspettate? Volete che finisca come in Francia? Noi non siamo come i francesi, ma dobbiamo mangiare ca**o!». La Fornero, però, prosegue imperturbabile la sua analisi su Costituzione e diritto al lavoro. Le lacrime, evidentemente, le ha finite quando era in conferenza stampa a fianco di Mario Monti.