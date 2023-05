Concertone, imbarazzo in Rai: prima della pubblicità spunta una bestemmia

02 maggio 2023 a

Anche quest'anno il Concertone ha fatto parecchio parlare. Tra i vari motivi, una bestemmia sfuggita in diretta su Rai 3. È accaduto prima che Ambra Angiolini lanciasse la pubblicità. Alla fine dell'esibizione dei Coma_Cose, infatti, mentre si stava andando in pubblicità, prima del monologo di Stefano Massini, si è sentita chiaramente una bestemmia proveniente dal pubblico. "Fateci uscì Geolier porc*****", è stata la frase infelice che ha subito scatenato la polemica.

Stessa polemica rivolta al festival musicale organizzato per il Primo maggio. In molti hanno notato come l'organizzazione abbia scelto cantanti poco conosciuti. Tra i primi ad esibirsi Mille, Etta, Still Charles, Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT), Tropea, Napoleone, Giuse The Lizia, Paolo Benvegnù, Epoque, Neima Ezza, BNK44, Gaia e Rose Villain.

Nomi che hanno lasciato perplessi i telespettatori. "Se ho capito bene vanno al Concertone tutti quelli scartati dalle feste di quartiere", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Quest’anno il budget del concertone era di 10€". Finita qui? Niente affatto: "Ma chi sono questi al Concertone?". E ancora: "Guardo il Concertone e mi sento una boomer che non conosce sti tizi che cantano". C'è poi chi ci va giù più pesante: "Il concertone dalle 15 alle 18 è caratterizzato da una sola frase: 'Ma chi ca**o è?'". Qualcuno parla di "quei benedetti sconosciuti sul palco".