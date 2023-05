Fiorello tortura Ambra Angiolini, ridotta così all'alba

02 maggio 2023 a

Eccoci a Viva Rai 2, il programma super-cult condotto da Fiorello all'alba su Rai 2. La puntata è quella di oggi, martedì 2 maggio. E l'ospite d'onore è niente meno che Ambra Angiolini.

Già, eccola all'alba da Fiorello dopo le nove ore di diretta al Concertone del Primo Maggio, evento che come sempre si è portato dietro un codazzo di polemiche, in primis quelle dovute al durissimo attacco del fisico Carlo Rovelli al governo e in particolare al ministro Guido Crosetto.

Anche le parole di Ambra Angiolini hanno fatto discutere e riflettere: dal palco, dopo aver letto l'articolo 4 della Costituzione, ha chiesto "uguali diritti per tutti" e di lasciar perdere la battaglia per "avvocata e ingegnera". Insomma, uno schiaffo a chi, come Laura Boldrini, da anni combatte la peculiare battaglia per la desinenza: meglio concentrarsi su questioni di sostanza, questo il succo di quanto detto da Ambra.

Ma si diceva: Fiorello, Viva Rai 2. Ecco, Ambra Angiolini ci arriva carica a pallettoni, per niente stanca nonostante l'impegno-fiume chiuso da poco e nonostante, si presume, le pochissime ore di sonno. E il punto è che Fiorello la tormenta, quasi la tortura. Come? Presto detto: lo showman fa partire a più riprese il tormentone Sì o no (please don't go), tormentone firmato proprio da Fiorello e che risale al 2011. E ogni volta che parte, Ambra balla, si scatena, si dimena avvolta in una tutina vera. Incredibile ma vero, così come potete vedere nel video e nelle immagini qui in calce.