Cristina Scuccia, Luxuria fa calare il gelo: "Ma se Papa Francesco..."

03 maggio 2023 a

a

a

L’Isola dei Famosi è andata eccezionalmente in onda di martedì e ancora una volta grande attenzione è stata dedicata a Cristina Scuccia. L’ex suora è stata messa sotto torchio da Vladimir Luxuria, che ha voluto sapere da lei cosa pensa dell’amore. “Stasera sono pronta a fare il bastian contrario”, ha esordito l’opinionista, lanciando una frecciatina a Ilary Blasi con il gioco di parole che richiama il suo nuovo compagno.

"Se mi piacciono gli uomini o le donne?": Cristina Scuccia risponde così, terremoto all'Isola

“Un fidanzato non lo vuoi? Ti piacciono le donne o gli uomini?”, sono le domande rivolte alla Scuccia in settimana e poi riprese in puntata. “Quella di stare con una persona - ha risposto - è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo”. Vladimir Luxuria è intervenuta per fare una domanda diretta: “Ultimamente Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere la stessa cosa per le suore?”.

"Asia Argento? Pare che con Cristina Succia...": voci fuori controllo a Mediaset

“Una suora potrebbe innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?”, ha aggiunto l’opinionista. L’ex suora ha prontamente risposto: “Non sono d’accordo. Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare”.