Giuseppe Cruciani fa impazzire Napoli: "Scudetto? Insopportabili, ridicoli"

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli non sembra essere proprio andata giù a Giuseppe Cruciani. Che ieri nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 si è sfogato dicendo: "La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo".

Il conduttore de La Zanzara, che non è granché amato a Napoli, non si è smentito nemmeno questa volta e non ha perso occasione per rendersi "antipatico" agli occhi di tifosi e cittadini partenopei. Le sue parole, comunque, non hanno lasciato indifferenti gli utenti sui social. "Cruciani fa vomitare. È così lontano dal nostro mondo che non potrebbe mai capire. Retorica? Ormai è lui che fa sempre gli stessi discorsi pieni di livore per far parlare di sé perché altrimenti nessuno se lo fila", ha scritto qualcuno.

Ieri, proprio a Dritto e Rovescio, è successo qualcosa di piuttosto curioso, come fatto notare da Open: in collegamento da Napoli c’era il telecronista tifoso Raffaele Auriemma. Peccato però che il suo racconto dei festeggiamenti si sia rivelato un flop: quando è partito il collegamento, infatti, Auriemma era completamente solo, col vuoto attorno, come se non fosse successo nulla.