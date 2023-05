Myrta Merlino in versione capo-ultrà, in diretta si presenta così: Senaldi di sasso

05 maggio 2023 a

a

a

Vestita in "total azzurro" come il colore della sua squadra del cuore, Myrta Merlino si è presentata in studio a L'aria che tira su La7, oggi 5 maggio, dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli, in versione ultrà: "Scusate il ritardo, dopo 33 anni il mio Napoli è campione d'Italia! Da ieri la città è un'esplosione di gioia pura", ha detto la conduttrice. "Mo' posso pure murì", ha aggiunto. "La città ha vissuto in modo unico questo scudetto, ce lo meritavamo da tanto tempo. A Napoli il calcio è molto più del calcio", ha sottolineato la Merlino, "è il grande riscatto. Nel 1987, ero una ragazzina, rimasi in giro tutta la notte, vi posso giurare che a noi il Carnevale di Rio ci fa un baffo".

"Mi metto un bel vestito e...": scudetto-Napoli, Gigi D'Alessio fuori controllo

Qui l'intervento di Myrta Merlino che esplode di gioia per lo scudetto

La conduttrice ha avuto poi un esilarante scambio di battute con il condirettore di Libero Pietro Senaldi. "Voi nordici non potete capire, la città ferita a morte viene curata solo dal calcio, hai capito Senaldi? Voi al Nord i sentimenti non ce li avete". "Questo scudetto ha messo d'accordo tutti, la seconda squadra in classifica è ad anni luce di distanza", ha risposto ironico il condirettore di Libero.