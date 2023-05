Rai, "tutti cercano Casini": l'indiscrezione-bomba

06 maggio 2023 a

"Come mai Pierferdinando Casini da ieri pomeriggio riceve una pioggia di telefonate dagli ambienti televisivi?": se lo chiede Giuseppe Candela su Dagospia. L'esperto di tv e gossip, poi, aggiunge: "Sarà mica per il suo storico legame di amicizia con il futuro amministratore delegato della Rai Roberto Sergio? Il dirigente, ora quota FdI, era arrivato a Viale Mazzini proprio grazie a Pierfurby".

In effetti in Rai sembra tirare aria nuova. Stando a indiscrezioni, pare che l'amministratore delegato Carlo Fuortes stia per lasciare il suo incarico in direzione teatro San Carlo di Napoli. E a prendere il suo posto potrebbe essere, appunto, Sergio, attuale direttore di Radio Rai. Per ora, comunque, si tratta solo di voci e non c'è nulla di ufficiale o confermato.

Con Sergio ad della Rai, Giampaolo Rossi invece dovrebbe ricoprire la carica di direttore generale con deleghe operative. Nel frattempo il Pd è intervenuto nei giorni scorsi per difendere Fuortes. "Il centrodestra vuole occupare la Rai. Ma la Rai non è soggetta a spoil system ed ha un cda nel pieno delle sue funzioni. Il governo dica come intende garantire le risorse per il servizio pubblico con il canone. Al momento ha poche idee e confuse", ha dichiarato il deputato dem Stefano Graziano.