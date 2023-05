Elisa Isoardi, una fragorosa rivincita? Rai 1, rumors impensabili

05 maggio 2023 a

Nuovi progetti televisivi per Elisa Isoardi? Stando alle ultime indiscrezioni, parrebbe proprio di sì. In questa stagione, i telespettatori l'hanno vista alla conduzione del programma Vorrei dirti che, in onda tutte le domeniche pomeriggio su Rai 2. Da un po' di tempo, però, gira voce che potrebbe presto tornare alla guida di Linea Verde al fianco del collega Beppe Convertini su Rai 1.

Intervistata dal magazine Nuovo, la conduttrice ha spiegato che è ancora presto per parlarne, anche se ha aggiunto che sarebbe bello tornare a condurre un programma su Rai 1 dopo così tanto tempo: “E’ prematuro parlarne… Diciamo che sarebbe bello tornare su Rai 1, vorrebbe dire che questa bellissima esperienza con Vorrei dirti che è stata proficua". E ancora: "Insomma, sarei la donna più felice del mondo".

Parlando della sua esperienza passata al timone di Linea Verde, la Isoardi poi ha confessato: “E’ stato un programma nelle mie corde e che ho amato molto, anche perché mio padre è agricoltore”. Su Convertini invece ha detto: "Non lo conosco al di fuori del lavoro, però lo trovo molto carino, educato e gradevole". E infine: "Sarei felice di condividere quella esperienza con lui".