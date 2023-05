Antonella Elia in lacrime: "Mi vergogno, sono stata un'idiota", confessione-choc

08 maggio 2023 a

Il dramma intimo di Antonella Elia piomba nello studio di Oggi è un altro giorno, su Rai 1. L'ex storica valletta di Mike Bongiorno, protagonista di Isola dei famosi e Grande Fratello Vip e oggi ospite fissa di Bella Ma' e Citofonare Rai 2 è intervenuta in studio da Serena Bortone insieme al compagno Pietro Delle Piane, con cui ha avuto un lunghissimo tira e molla prima e dopo la sua esperienza nella casa del GF su Canale 5.

Una lunga intervista per parlare di lavoro e carriera, certo, ma soprattutto della sua vita lontano dai riflettori. Il momento ha fornito alla 59enne showgirl torinese l'opportunità, dolorosa, di confessare ai telespettatori quale sia stato il momento più difficile da lei attraversato. "Sono stata una idiota", ha spiegato visibilmente commossa prima di scendere nei dettagli.

"Quando ho letto l’intervista ho pianto tutte le lacrime di questo mondo perché vedere pubblicato un segreto di cui ci si vergogna profondamente è orribile, è come gettare la tua vita a brandelli anche se poi le persone sono sempre amorevoli", sono le parole che la Elia spende riguardo all'aborto che per anni ha nascosto a tutti. Qualche tempo fa Antonella ha trovato la forza di sfogarsi con un giornalista, pentendosene però una volta letta in pagina al sua confessione.

Una scelta che ha di fatto amplificato una tragedia già vissuta come tale: "Adesso rimpiango di averlo fatto ora che ho la ragione dell’adulto mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo. Io adesso avrei un figlio che non ho e non avrò e che purtroppo ho ucciso". Altro momento molto intenso della intervista dalla Bortone, quello sulla morte: "Mi affascina perché io mi illudo di trovare i miei genitori e i miei nonni". La conferma di come il personaggio di "bionda svampita" che si è (e le hanno) cucito addosso stia troppo stretto alla sua sensibilità.