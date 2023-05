Fiorello, disastro a Viva Rai 2: "Completamente distrutto"

09 maggio 2023 a

Disavventura per Jovanotti: il cantante, ospite di Fiorello a Viva Rai2, ha deciso di raggiungere il glass di via Asiago, dove va in onda la trasmissione, in bici. Peccato però che a un certo punto del tragitto - come riporta Ivan Rota su Dagospia - il cellulare, utilizzato come telecamera, gli sia caduto per strada. E dietro di lui è subito arrivato un motorino.

Le telecamere dello show, che stavano riprendendo l'arrivo di Jovanotti, sono riuscite a immortalare anche il momento in cui il cantante si è accorto di aver perso il telefono. Dopo essersi reso conto di quanto successo, l'artista si è voltato all'indietro per vedere dove fosse caduto il cellulare. E nel momento esatto in cui si è girato con la sua bici, una vespa è passata accanto allo smartphone. "Ma è possibile che ogni volta che siamo in diretta succede qualcosa?", si è chiesto Fiorello. Fortunatamente, però, il guidatore riconoscendo il cantante in bici e intuendo cosa fosse accaduto ha recuperato l'oggetto e lo ha riconsegnato al legittimo proprietario.

Nel corso della trasmissione, poi, Jovanotti ha avuto modo di incontrare il suo sosia. Su incitazione del conduttore siciliano, il cantante gli si è avvicinato e lo ha abbracciato: "Ma è incredibile davvero, sono uguali", ha gridato Fiorello dal glass, per poi aggiungere: "Signori guardateli lì, ecco a voi Jova e Notti". E tutti giù a ridere.