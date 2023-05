Otto e Mezzo, Gruber smentita in diretta su Schlein: “L'ho visto da Mentana”

09 maggio 2023 a

Nel giorno delle consultazioni sulle riforme istituzionali la discussione a Otto e Mezzo è stata particolarmente accesa. Al tavolo di Lilli Gruber c’era soltanto Italo Bocchino a prendere le parti di Giorgia Meloni e del suo governo: il confronto è stato serrato soprattutto con Corrado Formigli e Alessandro De Angelis.

A un certo punto Bocchino si è permesso una battuta con la padrona di casa, che aveva definito Elly Schlein in ascesa. “Ieri da Mentana ho visto il sondaggio Swg che dava il Pd a -0,4, quindi la segretaria iniziasse a rafforzare il suo partito”, ha dichiarato Bocchino. “Però il Pd è passato dal 15 a oltre il 20 per cento, ma non è interessante per questo”, ha puntualizzato la Gruber. Scatenato invece Formigli contro la Meloni: “Chiede più poteri e immagina più potere per il suo futuro, un governo più forte e un Parlamento più debole”.

“È un ragionato che si può fare - ha aggiunto - ci sono Paesi presidenzialisti, ma questo governo si è presentato facendo decreti sui rave, su qualunque materia con il pretesto di necessità e urgenza. Ha il record di decretazione d’urgenza in questi primi mesi. Ci sono due temi: il primo è che il governo sa prendere benissimo le decisioni e non ha alcun ostacolo; il secondo è che bisogna avere rispetto del Parlamento che è la massima istituzione rappresentativa del Paese e al suo interno ci sono cittadini che non hanno votato Meloni”.