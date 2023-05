Otto e Mezzo, chi gela Lilli Gruber: "Meloni insultata, Tajani ha fatto benissimo"

04 maggio 2023 a

Da Lilli Gruber si parla dell'attacco della Francia all'Italia, degli insulti del ministro Darmanin a Giorgia Meloni e della visita a Parigi fatta saltare in segno di sdegno e protesta da Antonio Tajani. È il caso del giorno e, ovviamente, viene analizzato a Otto e Mezzo, il programma di La7, la puntata è quella di oggi, giovedì 4 maggio.

Ospite in studio ecco Mariolina Sattanino, giornalista della Rai, che viene chiamata a commentare l'accaduto e punta il dito senza indugi contro Parigi. "La Francia non ce l'ha con noi, ma ha in questo momento degli enormi problemi politici, essenzialmente di ordine pubblico. Darmanin ha risposto a una domanda sulla visita al confine con l'Italia di un esponente del partito della Le Pen. E non ha trovato niente di meglio, con una frase obiettivamente molto infelice, che prendersela con le destre dicendo che sono tutte praticamente incapaci e insultando il premier", sottolinea.

E ancora, aggiunge: "Ci sono state fonti dell'Eliseo che hanno provato a mediare, vogliamo prenderle come scuse? Di sicuro Antonio Tajani bene ha fatto a sospendere la visita in Francia. Di sicuro, alcuni ministri francesi continuano a mettere i loro interessi davanti ai rapporti con l'Italia, esempio che non dovremmo seguire dimostrando di essere più maturi, educati e capaci", ha concluso la Sattanino, con buona pace di Lilli Gruber, la quale ha dovuto incassare senza colpo ferire la convincente difesa del governo Meloni.

