Otto e Mezzo, lite Bocchino-Massini: "Fa schifo?", "Idiozie"

Alta tensione tra Stefano Massini e Italo Bocchino. Accade a Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 3 maggio. Qui Lilli Gruber anticipa l'argomento del giorno: il decreto Lavoro e le critiche al governo Meloni. Bocchino, infatti, ricorda che l'esecutivo ha dato 100 euro in più agli italiani, ma che la sinistra "invece di stappare champagne, critica". Parole che aizzano lo scrittore, convinto invece che il decreto in questione non aiuterà i cittadini. Per lui non bisogna "chiacchierare di idiozie, bisogna dire che si compra case e si fanno figli se si ha un lavoro".

Quanto basta a far pensare a Bocchino che Massini venga in studio come portavoce di un preciso schieramento politico: "Il governo fa schifo? Abbia il coraggio di dire 'sono di sinistra'". Ed ecco che il clima si fa incandescente tra i due. Massini a quel punto si altera e ricorda di averlo fatto (ossia criticato) "anche con altri governi, si informi. Vada a vedere".

Un botta e risposta, dunque, che non accenna a finire. Tanto che la conduttrice è costretta a intervenire chiedendo: "Calma, abbassiamo i toni". Anche lei però si trova d'accordo con Massimi e lancia una frecciata: "Noi di questo decreto sappiamo ancora poco".