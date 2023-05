Report, salta anche Sigfrido Ranucci? Rai, rumors dai piani alti

10 maggio 2023 a

Cambiamenti all'orizzonte in Rai. Tante le novità che potrebbero interessare i palinsesti della tv di Stato a partire dalla prossima stagione televisiva. Una in particolare potrebbe riguardare Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3. Per varare i palinsesti autunnali, che dovrebbero essere presentati a giugno, a viale Mazzini si starebbe cercando di velocizzare la procedura, così che già alla prima seduta possano essere nominati i nuovi direttori di genere.

Tra i contratti che finora sono stati solo parzialmente prorogati in deroga, come fa notare il Corriere della Sera, mancherebbe Report, al quale la maggioranza non ha mai risparmiato critiche per i servizi a senso unico e gli attacchi indiscriminati contro il centrodestra. E il caso rischia di esplodere. Nel frattempo ieri l’assemblea dei Cdr e dei Fiduciari della Rai ha "espresso forte preoccupazione per la situazione in cui versa l’azienda", chiedendo che si limitino i contratti con gli esterni alla Rai. E tra questi il più importante sarebbe quello di Gian Marco Chiocci, che Meloni vorrebbe al Tg1. A lamentarsi anche il consigliere Rai Riccardo Laganà: "La legge di riforma Rai del governo Renzi sta ancora una volta mostrando tutti i suoi aspetti nefasti per l’indipendenza editoriale e industriale della Rai". Da sottolineare, infine, il possibile arrivo di Nicola Porro da Mediaset. A lui potrebbe essere destinata la prima serata su Rai 2.