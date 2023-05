Sallusti travolge Travaglio, alta tensione in tv: "Vogliono un amico loro!"

10 maggio 2023 a

Scontro durissimo tra Alessandro Sallusti e Marco Travaglio a Otto e Mezzo. Al centro del dibattito nel salotto di Lilli Gruber c'è il commissariamento dell'Inps da parte del governo. Una mossa che di fatto accelera il cambio della governance. Pasquale Tridico, l'attuale presidente dell'istituto di previdenza sociale di fatto è a fine corsa. Tridico è tra i sostenitori del reddito di cittadinanza che viene erogato, ricordiamolo, proprio dall'Inps.

Una mossa, legittima, quella del governo che non è stata digerita da Travaglio che accusa: "Vogliono metterci un amico della Meloni al posto di Tridico". Sallusti ribatte: "Non si capisce il motivo per cui questo governo non possa sostituire il presidente di un ente strategico come l'Inps. Il presidente Tridico era stato scelto da Conte e interpreta una certa visione del welfare.

Questo governo ha obiettivi totalmente opposti e di fatto il governo ha il diritto di cambiare quella casella". Travaglio non ci sta e così attacca ancora: "Violano la legge". Sallusti lo spegne: "Tu non ti scegli i collaboratori o i capo-redattori? E allora perché il governo non può fare la stessa cosa?". Colpito e affondato.