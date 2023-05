Claudio Lippi torna in tv: quotazioni alle stelle, clamoroso retroscena

12 maggio 2023 a

Grande ritorni in Rai per Claudio Lippi? Forse. Anche se per il momento non è dato sapere quale potrebbe essere la sua collocazione nei palinsesti, né la rete in cui potrebbe riprendere servizio, il conduttore potrebbe rientrare dalla porta principale di Viale Mazzini. A svelarlo un retroscena del Corriere della Sera. Lippi non è al timone di un programma dal 2012, quando ha co-condotto con Elisa Isoardi il talent show di Rai 1 Punto su di te. Dopo questa breve esperienza, Lippi è quasi sparito dal mondo della televisione.

Fatta eccezione per qualche piccola apparizione. Tra queste quella come concorrente di Tale e Quale Show (dopo esserne stato giudice dal 2012 al 2015), o quella da protagonista a Techetechetè. La sua ultima apparizione risale a marzo 2023, quando è stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi..A ruota libera.

"Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato - si era sfogato sulle colonne di Repubblica -. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute". Eppure qualche contestazione non è mai mancata: "Mi resta il dispiacere perché non ho più avuto una trasmissione mia. È bello sapere che la gente però ti vuole bene". E ad oggi qualcosa potrebbe cambiare.