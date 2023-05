Luciana Littizzetto manda "affan***" Salvini e la Rai? Il video del raptus

15 maggio 2023 a

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio, l'annuncio: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai, hanno firmato con Discovery. Il conduttore molla Viale Mazzini dopo quasi 40 anni in azienda. E il caso ovviamente è anche politico: il tweet di Matteo Salvini, per esempio. Le violente accuse del Pd. Il tutto nel contesto della rivoluzione che il governo sta muovendo in Rai.

Dunque, per ovvie ragioni, la puntata di Che tempo che fa della sera era attesissima, tanto che ha fatto registrare il record stagionale in termini di ascolti. Attesissima per sentire cosa avrebbero detto i due. Fazio già al Tg 3 che precedeva la puntata ha sospirato: "Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni. Non posso che esprimere anche in quest’occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, ne conserverò solo un ricordo meraviglioso", ha concluso Fazio.

"Forse meglio non usare queste parole": Fazio gela la Littizzetto in diretta

Dunque, in studio, ecco la comica torinese. Che non ha certo risparmiato frecciate. Ad un certo punto intona la canzone della Rappresentante di lista, "con le mani / ciao ciao", chiaro riferimento al tweet di Salvini. E Fazio la ferma: "Meglio non usare certe parole stasera". Dunque, riferendosi alla futura avventura a Discovery, sospira: "Speriamo che sia diverso". Ma l'affondo arriva quando prende posto sopra alla scrivania, uno dei suoi marchi di fabbrica. Inizia a parlare di quanto sta accadendo, Fazio nella gag cerca di frenarla. E lei: "E dai Fabio, ci mancano tre puntate!". Dunque, ecco che mima un plateale "vaffa" con le mani, senza proferire parola ma muovendo le labbra. Un clamoroso "vaffa". Alla Rai e alla politica. La battaglia, insomma, continua.