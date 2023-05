Fabio Fazio, la frase sussurrata prima dell'addio: "Vedrai che fanno qualcosa"

15 maggio 2023 a

Fabio Fazio si appresta a lasciare la Rai. Il conduttore di Che Tempo che fa infatti ha annunciato di essere giunto al capolinea della sua esperienza in viale Mazzini e di fatto nel corso dell'ultima puntata ha ufficializzato il suo addio. Approderà a Discvery dal prossimo autunno insieme a Luciana Littizzetto. Il suo saluto al pubblico è stato con queste parole: "Se dicessi mai qualcosa di scortese è come se lo dicessi contro di me, perché la Rai ha 70 anni e, di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo". Poi ha aggiunto: "Io non sono un martire".

Ma di fatto per tutta la durata della puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri, 14 maggio, si è comportato proprio da martire. Ma secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Fazio già da tempo si era lasciato andare a confidenze che portavano nella direzione di un addio, il tutto puntato il dito contro il governo di centrodestra. Proprio Fazio, secondo quanto riporta il Corriere, avrebbe detto qualche mese fa dopo la vittoria dei moderati lo scorso 25 settembre 2022: "Vedrai che dovranno fare qualcosa", confidava.

Poi a ottobre avrebbe confidato a chi gli sta vicino: "Gli attacchi della politica non fanno mai piacere soprattutto perché ci si ritrova soli. Vivo il mio mestiere con tranquillità, faccio quello che so fare e il mio riferimento è solo il pubblico. E poi nessun mestiere, in particolare questo, si può fare con il rancore. Le amarezze per mia fortuna le dimentico, un altro privilegio dell’essere smemorati". Poi aveva parzialmente corretto il tiro: "Non si può cambiare un programma televisivo a seconda del governo in carica: un panettiere non cambia il pane che fa se governa la destra o la sinistra". Infine il saluto per un nuovo contratto.