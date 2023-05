Agorà, Giandotti si infuria con l'inviata per l'alluvione: "Non lo puoi fare!"

17 maggio 2023 a

L'Emilia Romagna è colpita da una violenta e drammatica alluvione e la raccomandazione delle istituzioni è di non spostarsi e di non scendere in cantine e garage. Ma l'inviata di Agorà a Faenza fa esattamente quello che non deve e si becca una strigliata in diretta dalla conduttrice Monica Giandotti. La giornalista mandata sul posto, Barbara Gubellini, si collega ed esultando, come riporta il sito Dagospia, tuona: "Guarda, Monica, sono stata l'unica dell'albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe...". Quindi aggiunge: "Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta". A quel punto la conduttrice la ferma e la redarguisce: "Non si può fare, Barbara!".

L'inviata cerca di difendersi: "Non si può fare, lo so. Però era un garage al piano terra, non era seminterrato." Poi, mentre attraversa le strade invase dall'acqua commenta: "E comunque sia, la bellezza di riuscire a uscire è tanta, ti dico la verità".

La Giandotti in evidente imbarazzo per quanto andato in onda sottolinea precisa: "Dobbiamo ricordare, perché se no... noi facciamo servizio pubblico però noi siamo sul campo e diamo informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l'appello dei sindaci... così che insomma non si sia ambigui su questa cosa... è di restare a casa. E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche a esultare... la bellezza di uscire". E conclude: "Barbara, in situazioni di emergenza si fa quello che dicono i sindaci".

