Domenica In, Marcella Bella a Mara Venier: "Eri simpatica con mio marito..."

Marcella Bella è stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda oggi su Rai 1. A un certo punto dell'intervista le due hanno raccontato un aneddoto sulla gelosia della cantante per il marito Mario Merello, sposato 44 anni fa. Durante l'intervista Marcella ha ammesso di essere stata negli anni piuttosto gelosa di lui. E rivolgendosi alla conduttrice ha aggiunto "Di te non ero gelosa, anche se eri simpatica con mio marito...".

Una battuta a cui la conduttrice ha risposto smorzando l'ipotesi di un suo interesse segreto per l'imprenditore milanese. "No, io con mariti e fidanzati mai. Ho avuto uomini sempre liberi...", ha detto. "Però ti era simpatico...", ha proseguito la cantante. E la Venier: "Beh sì, era un uomo affascinante. Ricordo la tua gelosia, un giorno in barca eri gelosa di una donna e l'hai buttata fuori di casa. Avevi ragione, c'avevi visto lungo. Ma meglio non dire il nome, non lo diciamo...".

Infine Marcella Bella ha rivelato qual è il segreto di un amore così duraturo: "L'amore si trasforma per tutta la vita, anche la passione. Col tempo subentrano cose anche più importanti, come il rispetto reciproco e la stima. Lui ancora oggi dice che rifarebbe tutto, che mi risposerebbe". Il marito invece è geloso di lei? "Non è mai stato geloso del mio lavoro, ma di qualcuno che ha provato a corteggiarmi", ha risposto la cantante.