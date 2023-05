DiMartedì, il sondaggio che stronca gli ecoteppisti: "Risposta netta"

24 maggio 2023 a

"Abbiamo voluto sapere quali sono le opinioni rispetto alle proteste degli eco-attivisti che imbrattano i monumenti e bloccano le strade. E la risposta è stata netta. La maggioranza assoluta, il 54% degli intervistati, ritiene che siano proteste non tollerabili": lo ha spiegato Nando Pagnoncelli a DiMartedì su La7, illustrando i risultati della rilevazione condotta da Ipsos proprio per il talk condotto da Giovanni Floris. Per quanto riguarda gli altri intervistati, invece, il 35% ritiene che le proteste siano "eccessive ma comprensibili" perché si inseriscono in una preoccupazione molto ampia e diffusa rispetto a quello che è il cambiamento climatico. Mentre l'11% non sa/non indica.

Uno degli ultimi blitz da parte degli attivisti di Ultima generazione è avvenuto domenica scorsa alla Fontana di Trevi a Roma, quando alcuni giovani hanno gettato del liquido nero nell'acqua del monumento, scatenando le proteste e l'indignazione dei presenti. Ieri, invece, due attiviste si sono spogliate e si sono cosparse di fango davanti al Senato. Nel frattempo una di loro ha urlato: "Ecco il fango per la Russa, ecco il fango dei morti in Emilia-Romagna". A fermarle ci hanno pensato le forze dell'ordine. Anche perché poi a un certo punto alcuni di loro hanno anche provato a imbrattare le mura di Palazzo Madama con degli estintori.

