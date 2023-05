Iene, Emma Marrone cade: la reazione della "rivale" Belen

24 maggio 2023 a

a

a

"L'importante é cadere con classe..per poi rialzarsi". Se la ride, Emma Marrone, dopo l'inciampo che l'ha quasi "stesa" sul palco delle Iene, su Italia 1. La cantante pugliese è l'ospite d'onore dell'ultima puntata, una partecipazione tanto più clamorosa vista la presenza di Belen Rodriguez, la sua storica ex rivale in amore. La storia sentimentale delle due è nota: una dozzina d'anni fa Emma era fidanzata con Stefano De Martino, che aveva conosciuto ad Amici di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez, altra crisi con De Martino? Questa foto: gossip esplosivo | Guarda

Poi il ballerino conosce la showgirl argentina ed è colpo di fulmine. Lascia la Marrone e sposa la Rodriguez, da cui poi avrà il piccolo Santiago. Mentre la storia tra De Martino e Belen procede tra altrettanti alti e bassi, fino al sorprendente ritorno di fiamma, il rapporto tra le due donne è passato dall'astio al gelo, dall'indifferenza a quella che sembra oggi una bella amicizia al femminile. O perlomeno un rapporto di buon "vicinato", sicuramente all'insegna della stima reciproca. E la foto dietro le quinte di Emma e Belen, insieme e sorridenti, è già diventata "la foto dell'anno".

Poi si va in onda e arriva un altro momento imprevedibile e memorabile. La cantante entra in studio cantando il suo singolo Mezzo mondo, circondata dai conduttori Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. A causa dei tacchi vertiginosi, la Marrone inciampa in un gradino e finisce con il ginocchio a terra.

"Sono in crisi": il momento più buio di Belen e De Martino

La prima a soccorrerla è proprio Belen, che l'ha aiutata a rialzarsi. D'altronde, era capitato lo stesso all'argentina, sorretta in quel caso da Kiboba. Il piccolo incidente, con Emma che pochi secondi dopo è ri-scivolata, non ha impedito comunque a Belen di ridere a crepapelle, con Emma che l'ha presa bene. L'abbraccio finale vale più di mille parole.