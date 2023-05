Rai, pronte le nomine dell'ad Roberto Sergio: chi finisce al Tg1

24 maggio 2023 a

a

a

La partita delle nomine Rai sta per chiudersi: giovedì 25 maggio il nuovo ad Roberto Sergio presenterà al Cda i nomi per le direzioni. Il pacchetto, comunque, sarebbe già definito nonostante le perplessità avanzate dalla presidente Marinella Soldi per il numero limitato di figure femminili, soprattutto alle testate.

"Io al posto di Fazio? Volentieri": un nome impensabile, qui cambia tutto

Le nomine che, stando alle indiscrezioni, Sergio potrebbe sottoporre al parere del Cda domani sono: Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. Per quanto riguarda i generi, invece, Jacopo Volpi potrebbe essere indirizzato a Raisport, Marcello Ciannamea all'Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini all'Approfondimento, Adriano De Maio a Cinema e serie Tv. Per i canali radio, a Radio 2 potrebbe andarci Simona Sala. Mentre Monica Maggioni sarebbe stata indicata per la direzione per l'Offerta informativa, Stefano Coletta per la Distribuzione.

Il segreto di "Fabietto": cosa fa Fazio prima di lasciare tutto, smascherato

In ogni caso, non resta che attendere il consiglio di amministrazione Rai, convocato per domani alle 9 con le nomine a testate e direzioni di genere all'ordine del giorno. Ma non è tutto. All'ordine del giorno del Cda di domani ci sarebbe anche il rinnovo del cda delle partecipate: a Rai Cinema dovrebbe esserci la conferma di Paolo Del Brocco ad amministratore delegato e Nicola Claudio presidente, a Rai Com arriverebbero Sergio Santo come ad e Claudia Mazzola come presidente. Per le nomine ai direttori di testata il parere del Cda diventa vincolante solo se si raggiungono i due terzi dei voti.