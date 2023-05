Marco Travaglio, la frase choc dalla Gruber: "Non ho più lacrime"

25 maggio 2023 a

Marco Travaglio non usa giri di parole e sputa veleno sul centrodestra per le nuove nomine Rai. Il direttore del Fatto Quotidiano va all'attacco a testa bassa: "Li hanno cambiati i direttori de tg e delle testate Rai per la fame atavica che hanno. Hanno avuto fretta perché in tanti nel servizio pubblico erano diventati meloniani. Ma alla base delle scelte che sono state fatte c'è quella della fame atavica di potere". Poi l'attacco si fa sempre più duro: "La destra ha nominato solo uomini come direttori dei telegiornali. Cambiano la narrazione".

Insomma Travaglio probabilmente scorda che sia il Pd che il Movimento Cinque Stelle avevano cambiato i direttori dei Tg una volta arrivati al governo. Lo spoils system a quanto pare vale solo per i giallorossi, non certo al contrario. Ma Travaglio è un fiume in piena, è scatenato e così rincara la dose puntando il dito contro Matteo Renzi: "È stato il leader di Italia Viva a dare il potere al governo di poter cambiare in modo repentino i vertici Rai. Ho finito le lacrime, non me ne frega più niente!". E in studio, dopo questa frase è calato il gelo. Insomma Travaglio, insieme al centrosinistra, rosica per le nuove nomine. La legge del cambio della guardia vale solo per Pd e 5s.