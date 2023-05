Elly Schlein, la lagna per Fazio e Annunziata da Formigli: ecco cosa scorda

25 maggio 2023 a

Elly Schlein si batte il petto da Formigli a Piazza Pulita per le partenze dalla Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. La segretaria del Pd, ospite in collegamento del talk show di La7, ha immediatamente attaccato il governo: "Perdiamo due grandi professionisti del servizio pubblico. Questo governo ha fatto scelte che non rispettano le donne. Non c'è una donna tra i direttori e questo francamente è inaccettabile". Insomma la Schlein forse rosica perché una certa parte della Rai che le stendeva il tappeto rosso in tv dovrà farlo altrove. Ma non finisce qui, la segretaria del Pd è un fiume in piena e attacca a testa bassa: "Io sono preoccupata per il metodo che usa il governo.

Un metodo di spallate per piazzare i proprio uomini nei posti di potere". Ancora una volta lo spoils system va bene solo se a farlo sono Pd e Cinque Stelle. Un ritornello sentito parecchie volte dal voto dello scorso 25 settembre quando il centrodestra ha vinto le elezioni.

È accaduto per il commissariamento dell'Inps e si sta ripetendo ancora per la Rai. L'accusa è sempre la stessa da parte del Pd: la destra tocca le poltrone del potere. Che appartenevano alla sinistra, piccolo dettaglio che in tanti dimenticano. Infine la Schlein mostra anche poca coerenza dato che nel 2014 definiva le voci di Fazio e Littizzetto come "le più sgradevoli" dello spettacolo italiano...