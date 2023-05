Annunziata, l'ultimo spruzzo di veleno: "Cosa non condivido del governo"

25 maggio 2023 a

Lucia Annunziata adesso ha chiuso le porte della Rai. Dopo diversi anni di permanenza nel servizio pubblico ha deciso di lasciare la tv di Stato. Ma la sua uscita di scena ha qualcosa di polemico, di velenoso che in tanti forse non hanno messo a fuoco. Il giudizio espresso dalla Annunziata non è solo sull'intervento del governo sulla Rai, ma anche sull'operato dell'esecutivo in generale.

E infatti le parole che usa sono fin troppo chiare: "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni", ha scritto Annunziata. "Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare.

Lucia Annunziata in campo, la voce che terremota il Pd: "Pare che la Schlein..."

Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque". In quel "non condivido l'operato di questo governo", c'è tutta la battaglia politica che la stessa Annunziata ha portato avanti dallo studio di In mezz'Ora domenica dopo domenica. Ospite dopo ospite, frecciatina dopo frecciatina al governo. Da Cutro alla questione migranti passando ora per le mosse sulla tv di Stato, la critica all'esecutivo è stata costante, a senso unico. Ora l'annuncio dell'addio in grande stile. Con l'ultimo spruzzo di veleno.