Formigli provoca Bocchino: "Fattene dare una in Rai"

26 maggio 2023 a

Nervi tesissimi a Piazzapulita, su La7. Italo Bocchino, in studio, protesta vivacemente con il conduttore Corrado Formigli per il trattamento ricevuto durante tutta la trasmissione. Dopo aver minacciato di lasciare lo studio, l'ex colonnello finiano oggi direttore editoriale del Secolo d'Italia chiede di poter esprimere un ultimo concetto. "Guardi, ho sforato di 6 minuti", taglia corto Formigli indicandogli l'orologio.

Bocchino protesta a microfono spento e Formigli a quel punto provoca. "Io la conduco la trasmissione, però credo che con la Rai se ne possa fare dare una, credo che adesso...". Il riferimento ovviamente è a quanto accaduto a viale Mazzini negli ultimi giorni, con l'addio di Fabio Fazio prima e Lucia Annunziata poi. "Io non ho bisogno di andare in Rai - protesta Bocchino -, così non si conduce...". Formigli, non curante e anzi con un sorriso quasi di scherno, guarda in camera e manda la pubblicità.

Pochi minuti prima, dopo il servizio sulle violenze ai danni dei migranti nel CPR di Milano, Bocchino aveva polemizzato con Paolo Romano, giovane consigliere del Pd ed era stato redarguito dal padrone di casa. "Non voglio cagnara sulle inchieste, Bocchino, non le voglio, voglio dei toni pacati". "Ma come? Voi la cagnara potete farla e io no?", si irrita Bocchino.