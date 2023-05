Fiorello, "se davvero non ti piace questo governo...": come smonta la Annunziata

26 maggio 2023 a

In Rai non si parla d'altro da ore: le dimissioni comunicate ieri da Lucia Annunziata sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. La giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più su Rai 3 ha fatto sapere, in una lettera indirizzata ai vertici Rai e pubblicata dall'Ansa, che non ci sono più i presupposti per una sua collaborazione con l'Azienda pubblica. E a commentare la notizia questa mattina è stato anche Fiorello a Viva Rai2.

Facendo la quotidiana rassegna stampa, lo showman siciliano ha deciso di aprire la puntata del suo programma proprio commentando la notizia del momento: "Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani siano interessati a ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente!", ha detto il conduttore con tono ironico.

Poi, continuando a parlare tra il serio e l’ironico, il conduttore - sempre riferendosi alla notizia sulla Annunziata - ha aggiunto: "Posso dire una cosa? Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere, in modo da lottare dall'interno. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva".