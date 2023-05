Fiorello, "se lo chiedono ad Amadeus...": la verità sulla "bombetta" in Rai

27 maggio 2023 a

a

a

"Ma secondo voi è reale un mondo in cui Amadeus dica “sai, non so se farò Sanremo?” Ma state scherzando?": Fiorello smentisce la bomba che lui stesso ha lanciato qualche giorno fa a Viva Rai2. Nel corso del suo programma mattutino, infatti, lo showman sicliano ha rivelato che il conduttore e suo amico avrebbe potuto non presentare il festival l'anno prossimo. Salvo poi negare tutto a TvTalk, la trasmissione di cui è stato ospite oggi.

"TeleMeloni in Rai? Perché non è un problema": Fiorello, lezione alla sinistra

Dopo quella della Rai, insomma, è arrivata anche la smentita di Fiorello. I fan, che erano andati nel panico, possono tirare un sospiro di sollievo. Lo showman ha raccontato che si è trattato di uno scherzo ad Amadeus: "Io so che Ama il venerdì mattina non guarda Viva Rai2!. Allora, siccome mi piace fargli gli scherzi, la mia mente ha deciso di farlo". Fiorello ha svelato anche la reazione del direttore artistico di Sanremo una volta scoperto il suo scherzo: "Mi ha detto: 'Ciuri, ho 60 messaggi, ma cosa hai detto?'. Io lo sapevo che lo avrebbe chiamato l’ufficio stampa, il sindaco di Sanremo, l’ad Roberto Sergio". Allarme rientrato, dunque. Anzi, secondo Fiorello, Amadeus sarebbe disposto a restare al timone di Sanremo anche più a lungo. "Lo fa, lo fa, e vi dirò di più... se glielo chiedono fa pure il sesto!", ha detto lo showman.