Fiorello, lezione alla sinistra: "TeleMeloni in Rai? Perché non è un problema"

27 maggio 2023 a

a

a

Quanto sta accadendo in Rai, con gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata che hanno lasciato un vuoto importante nel palinsesto della domenica della terza rete della tv di Stato, è ovviamente oggetto di discussione anche a VivaRai2. A modo suo Fiorello è infatti intervenuto sulle polemiche di stampo politico che stanno accompagnando gli addii di Fazio e Annunziata.

"Telemin***": Fiorello scatenato sulla Annunziata, cosa gli scappa di bocca

Tra il serio e il faceto, lo showman siciliano ha parlato delle dinamiche da decenni regolano la Rai: “Ma non è mai cambiato niente. Adesso è TeleMeloni. C’è il governo di destra e quelli di destra mettono quelli di destra, c’è un governo di sinistra e quelli di sinistra mettono i loro di sinistra, è sempre stato così. Ognuno fa il suo orticello. Il problema è generale, è la politica che non dovrebbe stare nella tv, nella Rai. Annunziata, se non condividi niente di questo governo, allora dovevi rimanere per lottare dall’interno”.

La "bombetta" gli esplode tra le mani: Fiorello, un grosso caso in Rai

Intanto girano parecchie voci sui possibili sostituti di Fazio: c’è da occupare uno spot complicato come quello della prima serata di domenica. Una delle ipotesi sul tavolo sembra essere quella di spostare Report dal lunedì alla domenica: Sigfrido Ranucci avrebbe però espresso contrarietà a riguardo, dato che la sua trasmissione è ben rodata di lunedì e teme quindi di perdere telespettatori.