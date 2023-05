Fiorello, altra bordata contro la Rai: "Bisogna firmare 600 moduli..."

29 maggio 2023 a

Non è mancato un imprevisto nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2. A raccontarlo è stato Fiorello, dopo l’esibizione scenografica di Raimondo Todaro, reduce dall’esperienza di Amici. “Voi non lo sapete - ha dichiarato lo showman siciliano - ma c’è stato un piccolo incidente durante le prove. Martina si è fatta male, ma è stata soccorsa prontamente”.

La regia ha poi inquadrato la ballerina Martina Miliddi, che ha mostrato ai telespettatori il cerotto e l’escoriazione alla gamba. Fortunatamente non si è trattato nulla di grave, con la Miliddi che è riuscita a portare a termine l’esibizione senza particolari problemi, nonostante la medicazione saltata. Successivamente Fiorello ha posto l’attenzione su una critica che ha ricevuto in questi giorni: “Qualcuno ha chiamato per dire che non possiamo dare i microfoni al pubblico per strada”.

Lo showman siciliano ha lasciato intendere che in Rai sono molto fiscali: “Qui per dire ‘ciao’ bisogna firmare 600 moduli”, ha dichiarato tra il serio e il faceto, scatenando l’ilarità dei presenti. La puntata è inoltre stata ricca di ospiti: dopo l’anteprima con la sigla cantata da Ultimo, Fiorello ha accolto Raimondo Todaro e poi il grande cantautore Antonello Venditti, la cui partecipazione non è stata sicura fino all’ultimo minuto.