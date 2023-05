Fiorello sconvolto, all'alba Al Bano Carrisi si presenta così: robe da matti

30 maggio 2023 a

Cose da matti all'alba, come da copione. Cose da matti a Viva Rai 2, il programma-cult condotto da Fiorello. Già, perché nella puntata di oggi, martedì 30 maggio, tra gli ospiti è spuntato anche Al Bano Carrisi, il mitico leone di Cellino San Marco.

E Al Bano ha stupito Fiorello e il pubblico per il modo in cui si è presentato in trasmissione. Come? Presto detto: è arrivato a bordo di un trattore mentre, ovviamente, cantava a squarciagola. Dunque, Carrisi ha rivelato di avere ben sei trattori nella sua tenuta in Puglia, rivelazione accolta con pungente ironia da Fiorello: "Uno per ogni figlio, puoi lasciarli in eredità", ha commentato facendo scoppiare Al Bano in una fragorosa risata.

Accolto da Fiorello come "il the king della canzone italiana", a Viva Rai 2 Al Bano Carrisi ha intonato alcuni dei suoi successi, producendosi anche in una serie di imitazioni. Fiorello a quel punto ha commentato: "Quando hai due grandi artisti con te, puoi fare tutto. Non potevamo chiudere la stagione senza Al Bano", ha affermato, il riferimento al secondo artista era diretto a Giovanni Caccamo. E ancora, battute su battute: "Sappi che il nostro Claudio Fasulo andrà a processo per uno dei tuoi acuti", ha affermato Fiorello rivolgendosi ovviamente ad Al Bano.