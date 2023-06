Striscia la Notizia, chiusura di stagione col botto: i numeri che stracciano la concorrenza

01 giugno 2023 a

Striscia la notizia si avvicina alla fine. Il tg satirico di Canale 5 terminerà la 35esima edizione sabato 10 giugno. Un’edizione ricca di novità, a partire dai conduttori, inaugurata con l’inedita coppia formata da Alessandro Siani (per il secondo anno consecutivo al timone di Striscia) e Luca Argentero, esordiente al bancone del tg satirico. Poi Vanessa Incontrada (in coppia con Siani), Sergio Friscia e Roberto Lipari, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotti con Francesca Manzini prima e con Michelle Hunziker fino alla fine della stagione. Non sono mancate poi le conduzioni a sorpresa: una affidata alla star di Drive In Enrico Beruschi, l’altra all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

La stagione ha visto Striscia conquistare nuovamente il vertice dell’access prime-time sul pubblico attivo, con una media stagionale del 20% di share. Rispetto alla scorsa stagione Striscia la notizia cresce anche negli ascolti e conquista 1 punto di share sul pubblico più istruito (target laureati). Grandi risultati anche sul fronte web e social: nel corso dell’ultima edizione, ogni settimana il sito www.striscialanotizia.mediaset.it ha raggiunto in media 600.000 utenti unici (+101% rispetto all’edizione precedente) generando circa 1.360.000 pagine viste (+74% rispetto all’edizione precedente). I video visti settimanali, sia in diretta sia on demand su tutte le piattaforme Mediaset, sono quasi 1.600.000, +67% rispetto all’edizione precedente.

Nel corso dell’ultima stagione, la pagina “SOS Gabibbo” del sito di Striscia, che consente di entrare in contatto con la redazione e inviare segnalazioni, è stata visitata ogni settimana circa 6.600 volte, +28% rispetto alla stagione precedente. Stesso discorso per i social di Striscia che superano i 3 milioni di follower. "Con l’attuale, sono 35 le formidabili stagioni di Striscia la notizia che hanno reso l’access prime-time di Canale 5 un unicum nel panorama televisivo italiano. Antonio Ricci è il genio che ha ideato lo slot televisivo, oggi fondamentale per pubblico e stakeholder. Oltre a ciò, campagne mediatiche che hanno fatto storia, innumerevoli personaggi lanciati, tormentoni diventati virali, capacità di anticipare le tendenze e, se necessario, ridimensionarle. L’ammiraglia Mediaset può solo esprimere grande riconoscenza ad Antonio e al suo team di autori, a Michelle Hunziker e Gerry Scotti e a tutti i conduttori e agli inviati che, con la squadra produttiva, un gruppo solidissimo, raggiungono risultati straordinari per audience e valore editoriale", ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore di rete, che dà appuntamento al prossimo 25 settembre.