Domenica In, dramma-Marco Masini: "Dov'ero quando è morta mia madre"

04 giugno 2023 a

Tra i primissimi ospiti della penultima puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1 oggi, domenica 4 maggio, ecco Marco Masini, il celebre cantante. Insieme a lui in coppia c'è Giorgio Panariello: i due hanno presentato il loro nuovo spettacolo teatrale, un mix di comicità e musica in cui entrambi raccontano le loro vite, reciprocamente. Marco racconta Giorgio e viceversa.

Di Masini, Panariello spiega: "È una persona molto più divertente di come sembra sul palco. Mi è venuto in mente di fare uno spettacolo estivo, ho chiesto un po’ a tutti i cantanti italiani, ma l’unico che mi ha detto di sì è Masini", rivela. Dunque il cantante aggiunge: "Avevamo deciso di fare qualcosa anche in estate con i miei manager, ma mi hanno detto di chiamare un comico al mio fianco perché mi sarei ammazzato la voce".

Poi il racconto più personale. Masini infatti si sbottona parlando della perdita della madre, quando era giovanissimo. Lo definisce il momento più difficile che abbia mai dovuto affrontare: "Avevo 17 anni e mezzo, ero al militare, non fu una bella sorpresa. Persi un punto di riferimento troppo presto", aggiunge. E ancora: "Mia sorella divenne subito la donna della famiglia, iniziò a fare i mestieri di casa e a lei devo veramente molto perché sostituì mia madre con mia sorella. Quella sua maturità, già a 13-14 anni, probabilmente mi ha salvato, assieme alla musica. Quando poi è scomparso mio padre, a più di 80 anni, avevo già maturato l’idea che prima o poi l’avrei perso, ma con mia madre, a 17 anni, fu difficile. Non è ricucita", conclude un commosso Marco Masini.