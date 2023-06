Mediaset, Pier Silvio scatenato: chi vuole portare in prima serata su Rete 4

08 giugno 2023 a

a

a

Anche a Mediaset si pensa al futuro prossimo. Già, non solo Rai, con gli sconvolgimenti che stanno interessando Viale Mazzini, alle prese con la riorganizzazione firmata dal governo Meloni. Infatti, nelle ultime ore, sono circolate parecchie indiscrezioni che arrivano dritte dritte dai corridoi di Cologno Monzese.

In primis, rumors e conferme su Nicola Porro: certa la firma sul nuovo contratto (porte dunque chiuse alla Rai), il conduttore oltre a Quarta Repubblica dovrebbe prendersi anche la conduzione di Stasera Italia, la striscia quotidiana in onda su Rete 4, facendo staffetta con Barbara Palombelli. Quindi le indiscrezioni su Mario Giordano, la cui linea troppo urlata del suo Fuori dal Coro non sarebbe molto gradita da Pier Silvio Berlusconi, che starebbe dunque pensando di mandarlo in soffitta.

"Chi fa saltare". Rumors sulla scelta di Pier Silvio: un terremoto anche a Mediaset

Ed eccoci, infine, all'ultimo capitolo, all'ultimo rumor, all'ultima indiscrezione che viene rilanciata in esclusiva da davidemaggio.it: sul sito specializzato si legge infatti che Francesco Vecchi è pronto ad approdare sulla rete dei talk-show del Biscione. Nel dettaglio, il progetto sarebbe quello di una prima serata estiva, in onda da luglio: il debutto sarebbe già stato fissato per lunedì 3. Insomma, Rete 4 sfrutta l'estate per testare e sperimentare il parco-conduttori: certo Vecchi non è una assoluta novità, ma appare evidente l'idea di "provarlo", magari in vista di una prima serata in un palinsesto che non sia quello estivo. Davide Vecchi è il volto di Mattino 5, programma che andrà in onda fino a venerdì 16 giugno.