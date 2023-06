Mughini massacra Elly Schlein: "Di quale Paese sta parlando?"

09 giugno 2023 a

a

a

Si parla dello scontro a distanza tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein a da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 9 giugno, e Giampiero Mughini lancia un siluro contro la leader dem: "Non capisco lei a chi si rivolge oggi. L'unica cosa che le ho sentito dire di concreto è che chi paga le tasse dovrebbe pagarne di più. Capisci?".

Meloni e Shlein, scontro a distanza tra le leader



Secondo Giampiro Mughini l'unica cosa concreta detta da Schlein e che chi paga le tasse dovrebbe agarne di più: "Non capisco di che paese stia parlando"#StaseraItalia pic.twitter.com/y4eWkVO0Dq — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 9, 2023

"Io sono un borghese che vive del suo lavoro e sono di quel due per cento che a Roma denuncia più di 120mila euro di reddito annuo lordo", attacca ancora Giampiero Mughini. "E allora se qualcuno mi dice che l'unica cosa che sono buono a fare è pagare di più io non sono sereno, proprio perché ci tengo moltissimo a fare il mio dovere fiscale". "Ma dico questo perché non capisco di cosa parli. Non capisco di che Paese stia parlando", conclude il giornalista.