Telese delira su Meloni e Vespa, Sallusti lo annienta: "Di cosa stai parlando?"

Giorgia Meloni è stata ospite nella masseria di Bruno Vespa e Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 9 giugno, ha un acceso botta e risposta con Luca Telese. Il direttore di Libero spiega di essere stato "l'anno scorso in quel posto per presentare un libro. È un posto fantastico che non è di Bruno Vespa ma della moglie di Vespa e lui ogni anno organizza questi festival letterari e dibattiti politici come ce n'è a decine in tutta Italia", sottolinea Sallusti. "In questi giorni è in corso quello di Repubblica e nessuno ci ricama sopra", aggiunge. "È il festival del vino di Vespa", lo interrompe Telese, "non è il festival di Repubblica o di Porta a porta o del Giornale".

Il botta e risposta tra Alessandro Sallusti e Luca Telese dalla Gruber

E Sallusti, ribatte attonito: "Non ho capito di cosa stiamo parlando, è un giornalista che fa il suo mestiere", osserva. Ma Telese insiste: "Ti suggerisco questa suggestione Alessandro, È la prima volta che un conduttore che ha già una striscia di notte" in Rai "ne ottiene un'altra nell'orario di massimo ascolto e tutto il governo va al Festival del vino di questo giornalista. Io non produco vino e questa commistione di brand è curiosa".