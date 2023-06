Lucia Annunziata: "Nessun contatto", ancora veleno in tv sulla Meloni

11 giugno 2023 a

Lucia Annunziata, nella puntata di oggi 11 giugno di Mezz'ora in più, su Rai tre, a un certo punto, mentre era collegata con Bruno Vespa che sta tenendo in Puglia il suo Forum in Masseria, si è lamentata di non avere più rapporti con i ministri di Giorgia Meloni, che invece stanno partecipando ai suoi dibattiti. "Eh, dicci tu cosa bolle in pentola nel governo, noi non abbiamo più contatti. Ormai da qualche tempo non sentiamo più esponenti dell'esecutivo", ha detto la giornalista e conduttrice.

Peccato che sia stata proprio lei, quando ha dato le sue dimissioni dalla Rai, a dire - mettendolo nero su bianco in un comunicato - che il suo addio era motivato dal fatto che non condivideva nulla di questo governo e delle scelte fatte sulla Rai. "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni", aveva annunciato precisando che si trattava di "dimissioni irrevocabili". "Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi", aveva aggiunto. "In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque", aveva concluso. Cosa si aspettava dunque?