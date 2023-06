Carlucci, schiaffo a Fazio e Annunziata: "L'addio? Niente di nuovo..."

10 giugno 2023 a

Milly Carlucci si aggiunge ai nomi della lunga lista che vedono negli addii alla Rai solo una questione di opportunità migliori. "Non conosco nel merito le vicende, non ho parlato con Fabio e Lucia è un argomento molto delicato - premette la conduttrice di Rai 1 prima di arrivare a lanciare una chiara frecciata -. In Rai passaggi, abbandoni e ritorni sono la storia e fanno parte del mercato. Niente di nuovo sotto il Sole". Insomma, quella di Fazio Fazio e Lucia Annunziata è una scelta personale. Non esiste, come invece denunciato da quest'ultima alcun "istituto Luce".

Non a caso Fazio ha lasciato per un contratto quadriennale, e da cifre da capogiro, con Discovery. La conduttrice di Ballando con le Stelle, intervistata dal Messaggero, ha poi rincarato la dose: "La televisione va avanti, viene riempita ogni giorno". Che dunque ci siano o meno Fazio e la Annunziata poco importa.

Intanto la conduttrice si prepara per la sua 18esima edizione: "Ballando con le stelle è confermato, partirà a ottobre, per la giuria se ne parla a settembre, ora stiamo scegliendo i concorrenti". Al momento la Carlucci è impegnatissima con Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina e altri in Ballando on the road alla ricerca di talenti, i migliori verranno premiati con la possibilità di esibirsi in diretta davanti ai telespettatori del sabato sera.