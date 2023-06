Furio Colombo sulla morte di Berlusconi: "Non fa alcuna differenza"

12 giugno 2023 a

​"Non farei un bilancio dell'Italia senza Silvio Berlusconi, perché per farlo bisognerebbe fare un bilancio dell'Italia con Berlusconi e mi pare che non sia né il giorno né l'ora per ricordare almeno dal punto di vista mio chi era e come ha governato Berlusconi". Furio Colombo, in collegamento con L'Aria che tira su La7 ospite di Myrta Merlino, commenta così la notizia del giorno e forse dell'anno, cioè la morte dell'ex premier a 86 anni. Il suo giudizio politico, sia pur accennato,

"Senza Berlusconi non sentiremo alcuna differenza - prosegue Colombo, ex direttore dell'Unità a inizio anni Duemila, protagonista di feroci campagne mediatiche anti-Cav poi "traghettate" sul Fatto quotidiano, insieme ai sodali Marco Travaglio e Antonio Padellaro -, ciò che è accaduto è accaduto ormai da molto tempo e dunque sarà difficile immaginare la sua assenza perché questa già durava da tanto tempo". In studio Maria Teresa Meli, firma di punta del Corriere della Sera ascolta con gli occhi sbarrati e poi scuote il capo ripetutamente, sinceramente sconcertata.

"Si sente la mancanza di Berlusconi in colore che lo hanno osteggiato con passione intelligenza? Sì e no - conclude Colombo -. Sì perché manca un personaggio notevole, in quanto forza fisica, psichica e di una certa particolare intelligenza. Non si sentirà perché ormai eravamo lontani, ci eravamo allontanati dal periodo berlusconiano, eravamo in una fase, quella di Giorgia Meloni, che ci porta assolutamente altrove. Io ero preparato a non sentire una grande solitudine...".