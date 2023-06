Fiorello in Rai? Non proprio: su che tv lo vedremo dopo Viva Rai 2

13 giugno 2023 a

Se sulla seconda stagione di Viva Rai 2 non si sa ancora molto, è certa invece la partecipazione di Fiorello ad un altro programma tra pochi giorni. Dunque, mentre si aspetta di capire cosa succederà al programma mattutino di Rai 2, ora in pausa per l'estate, lo showman siciliano prepara una sorpresa per i suoi fan.

Fiorello, insieme al suo braccio destro Fabrizio Biggio, il 19 giugno sarà ospite del programma Gialappa's Show, in onda su Sky e Tv8. Intanto ieri sera è già andato in onda un loro breve video al famosissimo citofono. Una sorpresa che i fan hanno gradito, come dimostrano i numerosi commenti sui social: "Sono 30 anni che tutti o quasi partecipano sempre volentieri come ospiti quando vengono chiamati nei programmi del trio, la prossima puntata con Fiorello e Biggio fa il 40% di share", ha scritto un utente su Twitter.

Ieri sera è andato in onda anche lo speciale del Tg 1 dedicato a Fiorello per celebrare il successo del suo morning show, che per mesi ha fatto compagnia ai telespettatori tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Visti gli ottimi ascolti raggiunti durante questa prima stagione, pare proprio che le premesse per un grande ritorno il prossimo autunno ci siano tutte.